المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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يرتبط فقدان الوزن بالنظام الغذائي، الذي غالبًا ما يعني الاستغناء عن مجموعات غذائية معينة وكذلك الأطعمة المفضلة، ومع ذلك، شارك أحد الخبراء في كيفية إنقاص الوزن دون الاستغناء عن الوجبات الخفيفة، حسبما أبرزت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

تأثير الوجبات الخفيفة:

ويتم فقدان الوزن من خلال نقص السعرات الحرارية حيث يحرق المرء سعرات حرارية أكثر مما يستهلك، ويمكن القيام بذلك عن طريق تقليل حصص الطعام أو اختيار البدائل الصحية، وقد شارك أحد الخبراء كيف يمكن للأشخاص النحيفين إنقاص الوزن أثناء تناول الوجبات الخفيفة.

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، يمكن للوجبات الخفيفة أن تخفف قليلًا من تأثير الجوع، خاصة في الأيام التي تكون فيها الوجبات متباعدة.

فوائد الوجبات الخفيفة:

وعندما يمضي المرء وقتًا طويلًا دون تناول الطعام، فقد يؤدي للشعور بالجوع بقدر كبير، بحيث ينتهي الأمر بتناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاج الجسم.

ويعتمد المدخول اليومي المثالي من السعرات الحرارية على العمر والتمثيل الغذائي ومستويات النشاط البدني، ومع ذلك، بشكل عام، يوصي الخبراء أن يكون هذا حوالي 2000 سعر حراري يوميًّا للنساء و2500 سعرًا يوميًّا للرجال، وأوضحت أخصائية التغذية، جينا هوب كيف يمكن إنقاص الوزن مع الاستمرار في تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم.

وأوضح الخبيرة أن الوجبات الخفيفة ليس لها تأثير سيئ كما يقول البعض، وفي الواقع، يمكن أن تساعد الوجبات الخفيفة على استقرار مستويات السكر في الدم، وبدورها يمكن أن يكون لها أثر في الانجذاب إلى السكريات.

ويجب أن توفر وجبة خفيفة صحية مصدرًا للبروتين والألياف؛ لأنهما سيساعدان على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهذا يعني أن الأشخاص لن يأكلوا كميات كبيرة من الطعام خلال اليوم.

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