كيف احفظ جدول الضرب بطريقة سهلة ؟

الكثير من الأطفال يسألون كيف احفظ جدول الضرب وذلك لأنه من الأشياء المهمة للغاية بالنسبة للجميع حيث أنه لابد على أي طالب حفظ هذا الجدول حتى يساعده في المستقبل.

نظرة عامة حول جدول الضرب

الجميع قد يعرف جدول الضرب ولكن لا يعرف معناه حيث أنه لابد من معرفة أن جدول أو عملية الضرب تعد إحدى العمليات الحسابية الأربعة والمعروفة والتي لابد من حفظها أو فهمها، لذلك نجد أن الكثير يقول كيف احفظ جدول الضرب وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأشياء حول هذا الموضوع.

تعد عملية الضرب عبارة عن تكرار الجمع بالنسبة لعدد معين من الأعداد لعدة مرات معينة للحصول على النتيجة الصحيحة.

يجب على كل طالب من أول دراسته في المدرسة أن يبدأ في تعلم جدول الضرب من 1 إلى 12 وهو من الأمور الأساسية التي يجب على أي طالب معرفتها وحفظها.

يساعد تعلم جدول الضرب في حل المسائل الرياضية وكذلك التدريبات التي قد تواجه الطالب في مرحلة دراسته.

تم وضع هذه الأعداد على هيئة جدول وتم تسميته بجدول الضرب.

يجب معرفة أن الشخص الذي أكتشف جدول الضرب هو العالم اليوناني الشهير فيثاغورث ونسبة له في بعض الأحيان نجد أن جدول الضرب يطلق عليه كذلك اسم الجدول الفيثاغوري.

طريقة سهلة لحفظ جدول الضرب

عند البحث عن كيف احفظ جدول الضرب لابد من معرفة أن هناك أكثر من طريقة يمكن استخدامها في حفظ الجدول وتكون سهلة وبسيطة بالنسبة للشخص وهذه الطريقة هي.

ينصح أنه عند بدء الشخص في حفظ جدول الضرب أن يقوم بحفظ الجداول التي تكون أكثر سهولة ولا يكون بها صعوبة مثل الجداول الأخرى التي تحتوي على أرقام كبيرة.

ينصح كذلك ان يتم البدء بحفظ جداول الأعداد مثل 0 و1 و2 و10 حيث يجب معرفة أن حاصل ضرب أي عدد بصفر هو صفر.

كما يجب معرفة أن حاصل ضرب أي عدد بواحد يساوي العدد نفسه دون إضافة أي شيء عليه.

ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى الجداول التي تكون أكثر صعوبة بعض الشئ والتي تحتوي على أرقام كبيرة.

يوج الكثير من الحيل التي يمكن استخدامها للمساعدة في حفظ جدول الضرب بطريقة سهلة دون مواجهة صعوبة.

طريقة استخدام الأصابع لإيجاد حاصل الضرب

من الطرق الكثيرة التي يمكن اللجوء إليها لحفظ جدول الضرب والتي يجب معرفتها عند البحث عن كيف احفظ جدول الضرب هي طريقة استخدام الأصابع وتكون هذه الطريقة كما يلي:

في البداية يتم فرد كفي اليدين وذلك يكون اتجاه الأمام ويتم إعطاء كل صابع من أصابع اليد قيمة عددية بداية من 6 إلى 10.

بعد ذلك لابد من اختيار الأرقام التي يرغب الشخص في إيجاد ناتج ضربهم مع بعضهم البعض، ثم يتم تقريب الإصبعان اللذان يحملان الرقمين الذي يرغب الشخص في ضربهم حتى يلامسهما بعضها البعض.

ثم يتم إعطاء كل إصبع من الأصابع التي تتواجد في الأسفل مع إصبعين الرقمين قيمة 10.

حفظ جدول الضرب

جدول الضرب من أهم الأشياء أو العمليات الحسابية التي يجب معرفتها وهو شيء أساسي للغاية حيث أنه واحد من أساسيات الرياضيات وهي الضرب والجمع والطرح والقسمة وهو يتميز بما يلي:

تقوم جميع نظريات الرياضية وكذلك المعادلات الخاصة بها والقوانين على هذه العمليات وذلك حتى يستطيع الطالب أن يعتمد عليها بشكل سريع وكذلك عملي.

يكون جدول الضرب عبارة عن مضاعفة الرقم عدة مرات وذلك بالتساوي مع الرقم الذي يرغب في ضربه به.

تعمل جميع المدارس في كل مكان على تعليم طلابها جدول الضرب وذلك بطريقة سهلة للحفظ.

جدول ضرب العدد 10

يعتبر جدول الضرب بالنسبة للرقم عشرة واحد من أسهل جداول الضرب التي تواجه الشخص والتي يجب ان يعرفها في حياته الدراسية أو العملية وذلك لأنه يتميز بما يلي:

يمكن أن يتم الحصول على ناتج ضرب أي عدد بالعدد عشرة من خلال أن يعمل الشخص على وضع الرقم نفسه ثم يقوم بوضع الرقم صفر على يمينه.

يتم وضع العدد المضروب بعشرة في خانة العشرات ويتم وضع صفر على جهة اليمين له وذلك يكون في خانة الآحاد.

على سبيل المثال حاصل ضرب 10×5 =50 ويمكن أن يتم الحصول على هذا الناتج من خلال وضع الرقم 5 وهو العدد الذي يتم ضربه بعشرة في خانة العشرات ويوضع صفر على يمينة ويكون في خانة الآحاد.

جدول ضرب العدد 2

يعتبر الرقم اثنين من أهم الأرقام في الرياضيات والذي يتم استخدامه بشكل كبير للغاية وتكون عملية الضرب بالنسبة للضرب اثنين من خلال مضاعفة الرقم مرتين ويكون ذلك من خلال ما يلي:

على سبيل المثال 2×9=9+9=18.

يعتبر هذا الجدول سهل وجميل للغاية وذلك لأن طريقة حفظة تتميز بالبساطة، كما أنه لابد على أي شخص يريد أن يتعلم أو يحفظ جدول الضرب أن يبدأ من الأرقام الصغيرة والتي يكون الرقم اثنين بها.

يعد جدول الضرب بالنسبة للرقم اثنين من اسهل الجداول التي يريد الشخص حفظها وذلك لأن الشخص في هذا الجدول الخاص بالرقم اثنين يقوم بمضاعفة الرقم فقط وهي طريقة سهلة للغاية.

يعد هذا الجدول من الجداول التي لا تعتمد على الحفظ بشكل كبير حيث أنه يكفي على الشخص في هذا الجدول أن يعرف كيفية الجمع بالنسبة للأرقام حتى يتمكن من مضاعفة الرقم.

شارك الخبر







شارك الخبر