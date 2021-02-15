كيف ستكون هواتف Apple الجديدة لعام 2021؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قبل أشهر من إطلاق سلسلة iPhone 13 من Apple، تشير التسريبات إلى إمكانيات الأجهزة الأشهر في العالم، وأنها ستحتوي على شاشات جديدة وتغييرات قليلة في التصميم، حسبما أبرزت صحيفة إنديان إكسبريس الهندية.

كيف ستكون هواتف Apple الجديدة؟

وحسبما ذكرت الصحيفة الهندية، سيأتي iPhone 13 Pro بتقنية عرض 120 هرتز ProMotion والتي شوهدت على iPad Pro، وقبل الكشف عن سلسلة iPhone 12 العام الماضي، كان معدل التحديث الأعلى من بين التسريبات أيضًا، ولكن لم يتم إجراء الخفض النهائي.

بصرف النظر عن الشاشة الفائقة ومعدل التحديث الأعلى، سيخضع iPhone 13 Pro من Apple لتعديل بسيط في التصميم، حيث سيكون للجزء الخلفي من iPhone 13 Pro لمسة نهائية تجعل الجهاز أسهل في الإمساك به، كما سيكون هناك بعض التعديلات في الكاميرا أيضًا، حيث سيتم استخدام عدسة فائقة الاتساع محسّنة في تشكيلة iPhone 13 Pro.

تعديلات واضحة

بالإضافة إلى ذلك، يعمل عملاق التكنولوجيا في كاليفورنيا على دعم فيديو بتقنية Portrait Mode الذي سيسمح بإجراء تعديلات أثناء التصوير والتسجيل، كما أن هناك ميزة أخرى وهي التبديل التلقائي إلى وضع التصوير الفلكي عندما تكون الكاميرا موجهة نحو القمر والنجوم في سماء الليل.

في وقت سابق، كانت هناك تقارير تفيد بأن Apple قد تعيد تقنية Touch ID مع سلسلة iPhone 13 مع الأخذ في الاعتبار أن الأشخاص يرتدون أقنعة مما يجعل من الصعب إلغاء قفل الهاتف باستخدام Face ID.

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