كيف سيكون أيفون 13 وما عدد إصداراته؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

لن يتم إطلاق تشكيلة أيفون 13 في القريب العاجل، لكن الكثير من التسريبات تنتشر للكشف عن المزيد حول هذا الجهاز القادم بقوة.

وحسبما ذكر موقع إنديا توداي، في العام الماضي رأينا أربعة أشكال مختلفة من أيفون 12، ومن المتوقع حدوث نفس الشيء لهذا العام أيضًا، فسيتم طرح أيفون 13، أيفون 13 برو، أيفون 13 ميني، وأخيرًا أيفون 13 برو ماكس.

أيفون 13 بمميزات جديدة:

وقد لا تشهد سلسلة أيفون 13 بعض التغييرات الكبيرة، كما تم التلميح في التقارير السابقة، وستكون بشاشة أكبر، ونظام كاميرا محسّن، وبطارية مطوّرة، وشبكة الجيل الخامس وغيرها الكثير.

ومن المتوقع أن تتبع سلسلة أيفون 13 نفس التصميم مثل أيفون 12 مع بعض التغييرات الطفيفة، وعلاوة على ذلك، يشاع أيضًا أن تشكيلة أيفون 13 سوف تحصل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة للمصادقة، وسوف ينسجم ماسح بصمات الأصابع الموجود في الشاشة مع تقنية Face ID المتقدمة من أبل.

كاميرا خارقة:

كما سيتم ترقية العدسة فائقة الاتساع إلى فتحة ƒ / 1.8، ولكن فقط في طرازات أيفون 13 برو، وستسمح الفتحة الأوسع بمرور المزيد من الضوء عبر العدسة، مع الانتقال من فتحة ƒ / 2.4 إلى ƒ / 1.8، وهذا من المحتمل أن يؤدي إلى تحسين أداء الإضاءة المنخفضة بشكل كبير عند التصوير في وضع Ultra Wide على طرازات أيفون 13.







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