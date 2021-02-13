كيف يحصل مستخدمو أيفون على اشتراك مجاني من Apple Music؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يمكن لمستخدمي أيفون الحصول على اشتراك مجاني لمدة خمسة أشهر في تطبيق Apple Music؛ بفضل طريقة أبرزتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

أيفون يمتع مستخدميه بـ Apple Music المجاني:

ويتيح أيفون لمستخدميه الذين لم يستمتعوا بتطبيق Apple Music بإمكانية الحصول على خمسة أشهر مجانًا بالكامل، ويأتي هذا العرض بفضل التعاون بين أبل وخدمة اكتشاف الموسيقى شازام وأيقونة موسيقى الريف دوللي بارتون، وقد تم الإعلان عن الصفقة خلال إعلان Super Bowl LV يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى نهاية مارس.

وقالت ديلي إكسبريس: إنه للحصول على هذا العرض المجاني، فما على مستخدمي أيفون سوى تنزيل تطبيق شازام وفتحه على جهاز iOS الخاص بك، وهذه الخدمة متاحة في عشرات البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، وبعد انتهاء الفترة التجريبية سيتم تجديد العضوية تلقائيًّا.

تغييرات في Apple Music:

بينما يتم الإعلان عن العرض على أنه متاح فقط لعملاء Apple Music الجدد، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن الأشخاص الذين استخدموا الخدمة من قبل لا يزالون يتمتعون بنسخة تجريبية مجانية، ولكن بدلًا من خمسة أشهر ستكون فقط لمدة شهرين، وتنتهي صلاحية هذا العرض في 31 مارس 2021.

وتقدم أبل عادةً وصولًا مجانيًّا إلى عملاء Apple Music الجدد لمدة ثلاثة أشهر، لذا فإن هذه الهدية الترويجية الأخيرة تعتبر صفقة جيدة حتى الآن، وفي أخبار أخرى، قد يجلب تحديث iOS الرئيسي التالي لأجهزة أيفون معه تغييرًا كبيرًا في Apple Music.







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