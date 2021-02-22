لاعبو برشلونة يغضبون كومان

المواطن - مروة نبيل

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أثار لاعبو برشلونة غضب المدير الفني الهولندي رونالد كومان، بعد التعادل ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي قادش ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد قادش:

ولعب برشلونة ضد قادش على ملعب “كامب نو”، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 47 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما وصل رصيد قادش إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ14.

كومان غاضب:

وشعر كومان بخيبة أمل بعد التعادل ضد قادش في الوقت القاتل، ولم ينتظر لاعبيه بعد نهاية المباراة، وذلك في لفتة غير معتادة منه، حيث توجه مباشرة باتجاه غرفة خلع الملابس دون تحية الفريق الكتالوني.

وأضافت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “كومان كان ينتظر لاعبي برشلونة دائمًا في معظم المباريات حتى التي يخسرها الفريق، ليقوم بتحيتهم واحدًا تلو الآخر، لكن هذه المرة اتجه مباشرة لغرفة الملابس، عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة”.

واعترف المدير الفني الهولندي بعد المباراة، بأنه يشعر بخيبة أمل أكثر بكثير مما كان عليه عندما خسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره إلتشي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني الممتاز، ويطمح كومان في تحسين الأداء وتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير.

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