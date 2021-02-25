لاعب آخر يُهدد بمغادرة الأهلي بعد تلميح السومة ومحمد العويس

المواطن - محمد سمعه

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يمر الفريق الكروي الأول بـ الأهلي بأزمة جديدة، وذلك بعد تصريحات عمر السومة والحارس محمد العويس بوجود مشاكل داخل الفريق، عقب الخسارة من الشباب بالجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يتسلم الصربي فيجسا رواتب الـ5 أشهر الأخيرة، ومنح إدارة النادي الأهلي مهلة أخيرة لمدة 15 يومًا من أجل تسديد المستحقات المالية المتأخرة، قبل تقديم طلب فسخ العقد بشكل رسمي، وذلك وفقًا للإعلامي مصطفى الشيخي عبر حسابه على “تويتر”.

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