لاعب آخر يُهدد بمغادرة الأهلي بعد تلميح السومة ومحمد العويس

يمر الفريق الكروي الأول بـ الأهلي بأزمة جديدة، وذلك بعد تصريحات عمر السومة والحارس محمد العويس بوجود مشاكل داخل الفريق، عقب الخسارة من الشباب بالجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولم يتسلم الصربي فيجسا رواتب الـ5 أشهر الأخيرة، ومنح إدارة النادي الأهلي مهلة أخيرة لمدة 15 يومًا من أجل تسديد المستحقات المالية المتأخرة، قبل تقديم طلب فسخ العقد بشكل رسمي، وذلك وفقًا للإعلامي مصطفى الشيخي عبر حسابه على “تويتر”.
وكان السوري عمر السومة وحارس المرمى محمد العويس أبديا حزنهما على خسارة الأهلي ضد الشباب الاثنين الماضي، مؤكدين أن النادي يعيش وضعًا مأساويًّا خلال الفترة الحالية، وطالبا الجماهير بعدم الغضب.
العقوبة تدفع محمد العويس والسومة للرحيل
وبسبب إصرار إدارة الراقي على معاقبة الثنائي، قد يضطر النجمان لإعلان الرحيل عن الراقي في صيف العام الجاري، خاصة أن السومة كان ارتبط اسمه بالرحيل كثيرًا عن الراقي قبل أن يُجدد عقده لعام 2024، بينما تحدثت تقارير عن وجود اهتمام من النصر لضم الحارس محمد العويس، بعدما ألمح الأخير لذلك بإعطاء قفازيه لحارس ناشئ في نادي النصر.
مباراة الفيصلي تُهدد بقاء فلادان مع الأهلي
وفي حال لم يُحقق الراقي نتيجة إيجابية ضد الفيصلي مساء الأحد المقبل، بالجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فإن الإقالة تُهدد مصير المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مع الراقي خلال الفترة المقبلة.
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