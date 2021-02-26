لاعب Call of Duty يوثق بالفيديو لحظة ارتكابه جريمة قتل

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أُلقي القبض على لاعب فيديو يبلغ من العمر 18 عامًا في البرازيل، بعد أن قتل منافسته بينما كانا يلعبان لعبة Call of Duty في منزله، بسحب موقع ديلي ميل البريطاني.

وذكرت قناة الأخبار البرازيلية R7 أنه تم إبلاغ الشرطة بأن أنغوليهرم ألفيس اغتال زميلته إنغريد أوليفيرا، 19 عامًا، في منزله ثم قام بتحميل مقطع فيديو لهذا العمل المروع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن رؤية ألفيس وهو يبتسم في مقطع فيديو بعد أن قام رجال الشرطة بتقييد يديه خارج منزله، وعندما سأله أحد موظفي إنفاذ القانون عن سبب قتله لأوليفيرا، قال: لأنني أردت ذلك.

ثم قال شخص آخر: أنت تضحك على هذا الموقف؟ لقد قتلت فتاة صغيرة، فأجاب ألفيس قائلًا: عقلي سليم تمامًا وأعي ما أقوله، أردت أن أفعل هذا بكامل إرادتي.

تقرير الشرطة يكشف تفاصيل مخيفة:

والتقى المشتبه به بضحيته عبر الإنترنت وهو يلعب Call of Duty: Mobile الشهر الماضي، ويقال: إنه خطط لقتلها لمدة أسبوعين على الأقل، وقد اكتشف شقيق ألفيس جثة أوليفيرا.

وطعن ألفيس أوليفيرا عدة مرات، مدعيًا بشكل مخيف في مقطع فيديو: انظروا كم أن هذا الأمر رائع.

رغب في التخلص من كل من حوله:

وقال تقرير الشرطة: المشتبه به ليس لديه خلفية إجرامية، أراد أيضًا التأكد من أن الأشخاص الذين يشاهدون الفيديو يعرفون أن الدم كان حقيقيًّا، مضيفين أنهم عثروا على دفتر عليه تعليقات توضح أنه خطط لقتل عدد غير معروف من الناس، وإشعال النار في آخرين.

ومن ضمن ما كتبه: أنا حزين لأنني لا أملك القدرة على حرق أكثر من 6 مليار بني آدم من الأغبياء على هذا الكوكب، أود أن أبدأ بمن حولي، معارفي وأصدقائي وأقاربي.

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