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لاعب Call of Duty يوثق بالفيديو لحظة ارتكابه جريمة قتل
الشرطة كشفت تفاصيل مخيفة

لاعب Call of Duty يوثق بالفيديو لحظة ارتكابه جريمة قتل

2021/02/26
الساعة 11:33 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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لاعب Call of Duty يوثق بالفيديو لحظة ارتكابه جريمة قتل صورة من لعبة call of duty والضحية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية
1 تقرير الشرطة يكشف تفاصيل مخيفة:
2 رغب في التخلص من كل من حوله:

أُلقي القبض على لاعب فيديو يبلغ من العمر 18 عامًا في البرازيل، بعد أن قتل منافسته بينما كانا يلعبان لعبة Call of Duty في منزله، بسحب موقع ديلي ميل البريطاني.

وذكرت قناة الأخبار البرازيلية R7 أنه تم إبلاغ الشرطة بأن أنغوليهرم ألفيس اغتال زميلته إنغريد أوليفيرا، 19 عامًا، في منزله ثم قام بتحميل مقطع فيديو لهذا العمل المروع على وسائل التواصل الاجتماعي.

لاعب يوثق لحظة قتله لصديقته أون لاين
صورة من لعبة call of duty

ويمكن رؤية ألفيس وهو يبتسم في مقطع فيديو بعد أن قام رجال الشرطة بتقييد يديه خارج منزله، وعندما سأله أحد موظفي إنفاذ القانون عن سبب قتله لأوليفيرا، قال: لأنني أردت ذلك.

ثم قال شخص آخر: أنت تضحك على هذا الموقف؟ لقد قتلت فتاة صغيرة، فأجاب ألفيس قائلًا: عقلي سليم تمامًا وأعي ما أقوله، أردت أن أفعل هذا بكامل إرادتي.

لاعب Call of Duty يوثق بالفيديو لحظة ارتكابه جريمة قتل
الفتاة الضحية

تقرير الشرطة يكشف تفاصيل مخيفة:

والتقى المشتبه به بضحيته عبر الإنترنت وهو يلعب Call of Duty: Mobile الشهر الماضي، ويقال: إنه خطط لقتلها لمدة أسبوعين على الأقل، وقد اكتشف شقيق ألفيس جثة أوليفيرا.

وطعن ألفيس أوليفيرا عدة مرات، مدعيًا بشكل مخيف في مقطع فيديو: انظروا كم أن هذا الأمر رائع.

لاعب Call of Duty يوثق بالفيديو لحظة ارتكابه جريمة قتل
القبض على القاتل البرازيلي

رغب في التخلص من كل من حوله:

وقال تقرير الشرطة: المشتبه به ليس لديه خلفية إجرامية، أراد أيضًا التأكد من أن الأشخاص الذين يشاهدون الفيديو يعرفون أن الدم كان حقيقيًّا، مضيفين أنهم عثروا على دفتر عليه تعليقات توضح أنه خطط لقتل عدد غير معروف من الناس، وإشعال النار في آخرين.

ومن ضمن ما كتبه: أنا حزين لأنني لا أملك القدرة على حرق أكثر من 6 مليار بني آدم من الأغبياء على هذا الكوكب، أود أن أبدأ بمن حولي، معارفي وأصدقائي وأقاربي.

لاعب يوثق لحظة قتله لصديقته أون لاين
اللاعب البرازيلي

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‎تعليق واحد

  1. محمود أبوالهوى

    حسبي الله ونعم الوكيل .. هذا الشخص الذين قام بفعله الشنيع والأفكار التي يحملها يجب أن يطبق بحقه قول الله تعالى : {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة33

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