لجنة الانضباط تُغرم 7 لاعبين بسبب الكمامة

المواطن - مروة نبيل

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كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوباتها ضد عدد من لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعدم ارتدائهم الكمامة.

لجنة الانضباط تُغرم 7 لاعبين

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق تغريم كل من؛ مسؤول نادي الهلال، كريستيانو باتشي، نجم فريق الاتحاد، عبدالرحمن العبود، نجم النادي الأهلي، نوح الموسى، وثنائي فريق التعاون، كاسيو أنجوس ولياندر تاوامبا مبلغ ألف ريال لكل منهما.

ولفتت لجنة الانضباط في بيانها إلى أن الغرامة جاءت لامتناعهم عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك وفقًا لتقرير المراقب الصحي، بعد ثبوت مخافتهم للمادة 2 من لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية في قرار غير قابل للاستئناف.

وتم معاقبة كل من؛ ثنائي نادي العين، محمد عبدالحميد وعيد القحطاني، مبلغ 1500 ريال لكل منهما، لامتناعهما عن ارتداء الكمامة الطبية الخاصة بالوجه، وحيث إن اللجنة أصدرت منطوق قرار رقم (176/ل ض/2021) وتاريخ 2021/02/08، وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة (40) من اللائحة.

العقوبات تُطال لاعبي الدرجة الأولى والثانية

وفي السياق ذاته، وقعت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية تُقدر بألف ريال على عدد من المسؤولين في أندية دوري الدرجة الثانية بسبب الامتناع عن ارتداء الكمامة الخاصة بالوجه أيضًا، وهم، مسؤول نادي الحجاز، صالح الغامدي، رئيس نادي نجران صالح بن سالم آل حيدر.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه تم تغريم مسؤول نادي النهضة، محمد عثمان الطرابلسي مبلغ ألف ريال لامتناعه عن ارتداء الكمامة الخاصة بالوجه خلال مباراة فريقه ضد الجبلين ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

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