لصحة وسلامة القلب احذر من أمرين

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح استشاري القلب الدكتور أرشد خان، أفراد المجتمع وتحديدًا المدخنين بضرورة تجنب التدخين بأي شكل من الأشكال للحفاظ على سلامة القلب، والحد من تناول أطعمة الدهون لمنع تكون الكوليسترول الذي يهدد الشرايين التاجية، مبينًا أن كلا العاملين يسهمان في التعرض لأمراض القلب.

التدخين يهدد الشرايين

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، إن الدراسات العالمية أوضحت أن نسبة احتشاء عضلة القلب والوفيات بين المدخنين تزيد بنسبة 60% عن غير المدخنين، ويزداد هذا الخطر بازدياد كمية السجائر المدخنة يوميًا، وخصوصًا فوق العشرين سيجارة، ولا يخفف استعمال الفلتر في السيجارة من هذا الخطر، وتقل نسبة الإصابة عند امتناع المدخنين عن التدخين نهائيًا، كما تقل نسبة الإصابة في المرضى المعرضين لهذا المرض لأسباب أخرى، كارتفاع ضغط الدم والبول السكرى عند امتناعهم عن التدخين، كما إن النيكوتين يزيد من احتياج عضلة القلب للأكسجين، بينما يسبب أول أكسيد الكربون الذى ينشأ من احتراق ورقة السيجارة زيادة في الأكسجين اللازم لعضلة القلب.

خفض مستويات الكوليسترول

وتابع قائلًا: أما بخصوص الكوليسترول فإن تدخين السجائر يؤذي جدران الأوعية الدموية فتصبح أكثر قابلية لتكديس ترسبات دهنية في داخلها، وبالإضافة إلى ذلك يؤدي التدخين إلى خفض مستويات الكولسترول الجيد HDL، كما أنه في حال ترافق التدخين مع ارتفاع الكوليسترول في الدم، فإن ذلك قد يؤدي لمخاطر أكبر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

نصائح وقائية مهمة

وشدد الدكتور خان على ضرورة ممارسة الرياضة لحرق السعرات الحرارية، وتجنب التدخين نهائيًا، تناول نظام غذائي قليل المِلح يركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، الحد من كمية الدهون الحيوانية واستخدام الدهون الجيدة باعتدال، التخلص من الوزن الزائد، والحفاظ على الوزن الصحي، تجنب الضغوط النفسية.

شارك الخبر







شارك الخبر