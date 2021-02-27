لقطات من انطلاق السباق الختامي لـ فورمولا إي الدرعية

المواطن - محمد سمعه

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انطلقت في تمام الثامنة من مساء اليوم، السباق الختامي لـ فورمولا إي الدرعية، حيث تُختتم فعالياته اليوم السبت، وذلك بعد إقامة أول سباقين ليليين في تاريخ الفورمولا إي للمرة الأولى في المملكة.

دي فريز الفائز الأول في سباق فورمولا إي الدرعية:

وتُوج السائق الهولندي نيك دي فريز بالسباق الأول الليلي لـ فورمولا إي الدرعية أمس الجمعة، وذلك في سباق كانت مدته 45 دقيقة.

ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة لقطات من تتويج دي فريز بالجولة الأولى من سباق الدرعية الليلي الذي ينتهي اليوم السبت.

وتفوق دي فريز سائق فريق مرسيدس على السويسري مورتارا سائق فريق روكيت، وعلى السائق النيوزيلاندي ميتشيل إيفانز سائق فريق جاكوار الذي احتل المركز الثالث.

وشهد السباق الليلي الأول في الدرعية تصادمًا قويًّا بين سيارتين، وذلك خلال الجولة الأولى التي انطلقت في الثامنة من مساء أمس.

وخرجت السيارتان عن مضمار السباق، بعد التصادم ولكن دون إصابات، ثم تم استكمال السباق بعد ذلك بصورة طبيعية دون أي توقف آخر.

ولي العهد يشهد منافسات السباق الختامي لـ الفورمولا:

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- قد شهد اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021″، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

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