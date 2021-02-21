لقطات من تتويج يزيد الراجحي بطلًا لـ رالي دبي الدولي

المواطن - الرياض

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توج أيقونة المملكة في رياضة السيارات يزيد الراجحي بلقب باها دبي الدولي 2021 بعد تحقيقه الفوز في ظهوره الأول في الرالي، والتي شكلت الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات – كروس كانتري باها الذي أقيم في صحراء القدرة على مدار مرحلتين في الفترة ما بين 18 و20 شباط (فبراير) الجاري محققًا المركز الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 5:22:13 ساعات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

يزيد الراجحي يتفوق بشكل لافت في الجولة الثانية

وكانت جولة موفقة للبطل السعودي الذي تصدر كلتا المرحلتين محققًا أسرع توقيت، واضعًا بذلك بصمته الواضحة والكبيرة في بداية حملته للمنافسة على لقب كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة برفقة ملاحه الإيرلندي المخضرم مايكل أور.

وقد تمكن الثنائي من الفوز في المرحلة الخاصة الأولى التي بلغت مسافتها 192 كلم، حيث تصدرا المرحلة بأريحية وبفارق 20 دقيقة بزمن قدره 2:40:57 عن السائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي أقرب منافسيه في الرالي، يوم الجمعة في صحراء القدرة.

وأما في اليوم الثاني من الرالي، فقد فتح البطل السعودي المسار أمام المشاركين من دون أي صعاب ملاحية ليكمل ما بدأه في المرحلة الأولى محققًا أسرع توقيت وقدره 2:41:16 في المرحلة الخاصة الثانية التي بلغت مسافتها 194 كلم من دون أي مشاكل تذكر، معززًا بذلك صدارته ليحسم بعدها لقب رالي باها دبي الدولي 2021.

وتميّز المسار بصعود الكثبان الرملية الكثيرة وقلة المقاطع المستقيمة التي تطلّبت الملاحة بعناية وهي من العوامل التي جعلت من الرالي صعبًا رغم تغلبنا عليها.

أول تعليق من الراجحي بعد التتويج بالرالي

وأبدى يزيد الراجحي سعادته بفوزه بلقب رالي دبي الدولي قائلًا: “الحمد الله حققنا الفوز في باها دبي الدولي، الجولة الثانية من كأس العالم للراليات القصيرة قمنا بالضغط في المرحلة الأولى بعد أن تصدرنا بفارق مريح ثم قررنا ألّا نضغط في اليوم الثاني وإكمال الرالي بروية”.

وتابع الكابتن “خضنا يومين جيدين واستمتعنا بالرالي مع أن المسار كان مليئًا بالتحدي عبر الكثبان الرملية الذهبية، كانت المراحل رائعة من دون أي أخطاء أو مشاكل، وقد قدَم الملّاح أداءً مذهلًا [مايكل أور] وكان الفوز حليفنا منذ اليوم الأول ولله الحمد.”

وأضاف قائلًا: “أشكر دولة الإمارات على الاستضافة والتنظيم المميز للحدث العالمي تحت ظل تحديات كورونا”.

كما توجّه يزيد الراجحي بالشكر للشريك الاستراتيجي، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، وُكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.



وأبدى مايكل أور سعادته بالفوز بلقب الرالي قائلًا: “أنا ممتن جدًا بالعودة بجانب يزيد الراجحي الذي قاد بطريقة مبهرة كعادته، خضنا الرالي بثقة عالية ولم نواجه أي أخطاء ملاحية أو مشاكل في السيارة، يا لها من طريقة جيدة لبدء الموسم الجديد بهذا الفوز “.

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