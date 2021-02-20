لقطات من جهود رجال ⁧المرور تحت زخات⁩ الأمطار

المواطن - الرياض

يواصل رجال المرور السعودي جهودهم في تنظيم الحركة المرورية وفك الاختناقات ومباشرة الحوادث في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد على مدى الأيام الماضية ضاربين أروع الأمثلة في التضحية والتفاني والإخلاص في العمل.

المرور يحذر من تدني الرؤية بالباحة

وفي وقت سابق حذر مرور الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مدير إدارة المرور بالباحة العقيد مسفر الثبيتي قائدي المركبات بمختلف أنواعها إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقلّ فيها الرؤية، مؤكداً أن رجال مرور المنطقة حاضرون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

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