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لقطات من لقاء وزير الرياضة ورئيس الفيفا بـ نهائي مونديال الأندية
في اللقاء الذي أُقيم بين بايرن ميونخ وتيغريس المكسيكي

لقطات من لقاء وزير الرياضة ورئيس الفيفا بـ نهائي مونديال الأندية

2021/02/11
الساعة 11:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لقطات من لقاء وزير الرياضة ورئيس الفيفا بـ نهائي مونديال الأندية
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 وزير الرياضة يُقابل رئيس الفيفا ورئيس الأولمبية القطرية
2 البايرن بطلًا لـ مونديال الأندية 2020

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا على هامش نهائي مونديال الأندية الذي أُقيم مساء اليوم الخميس بين بايرن ميونخ الألماني وتيغريس أونال المكسيكي.

وزير الرياضة يُقابل رئيس الفيفا ورئيس الأولمبية القطرية

ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” لقطات من متابعة وزير الرياضة لنهائي كأس العالم للأندية حيث التقى بإنفانتينو على هامش المباراة النهائية، والتقى أيضًا بالشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وزير الرياضة ورئيس الفيفا

يذكر أن الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة، كان هنأ النادي الأهلي المصري بمناسبة تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الخميس على حساب نادي بالميراس البرازيلي.

البايرن بطلًا لـ مونديال الأندية 2020

وكان فريق بايرن ميونخ الألماني حقق لقب مونديال الأندية بعد الفوز على نادي تيغريس أونال بهدف دون رد سجله المدافع الفرنسي بينجامين بافارد.

وزير الرياضة

وزير الرياضة ورئيس الفيفا


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