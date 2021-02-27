لقطات من وصول ولي العهد إلى حلبة سباقات فورمولا إي الدرعية

المواطن - واس

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وثقت مجموعة من الصور لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباقات فورمولا إي الدرعية.

وشهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق ” فورمولا إي الدرعية 2021″، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”.

وحيا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جمهور سباق فورمولا الدرعية، مساء اليوم السبت.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

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