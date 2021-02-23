لماذا تشارلز هو الوحيد الذي زار الأمير فيليب ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يقضي الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ليلته السابعة في أحد مستشفيات لندن، لكن حتى الآن لم يزره سوى فرد واحد من العائلة المالكة البريطانية، وهو الابن الأكبر وولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز.

مرض الأمير فيليب

وقد نُقل دوق إدنبرة البالغ من العمر 99 عامًا إلى مستشفى الملك إدوارد السابع بلندن الثلاثاء الماضي بعد أن بدأ يشعر بتوعك، ولم يتم الكشف عن طبيعة مرض الأمير فيليب، لكن الأمر الذي أكده الأطباء أن مرضه لا علاقة له بفيروس كورونا.

وحتى الآن لم تزره زوجته أو أحفاده، ومع ذلك تم تصوير الأمير تشارلز الذي بدا متأثرًا للغاية وهو يغادر المستشفى يوم السبت، مما أثار مخاوف بشأن خطورة مرض والده، فلماذا لم تزره الملكة إليزابيث أو أي من أفراد أسرته ؟

بحسب صحيفة Express.Co.UK البريطانية، فإنه هناك عددًا من الأسباب، بما في ذلك سياسة المستشفى الخاصة بفرض قيود شديدة على الزوار بسبب الوباء المستمر، حيث لا يزال الفيروس منتشرًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقد تم عزل الملكة نفسها، 94 عامًا، في قلعة وندسور وسط الوباء بعد أن تلقت هي وزوجها الجرعة الأولى من لقاح كوفيد.

والسبب الثاني هو أن الأمير فيليب ببساطة لا يريد أن يزوره الكثير من الناس، ويُعتقد أنه سيخرج من المستشفى في غضون أيام قليلة.

وقال المصور الملكي المخضرم، آرثر إدواردز: الكثير من الناس تحدثوا كثيرًا عن ذهاب الأمير إلى والده، ولكن في كل مرة يذهب الأمير فيليب إلى ذلك المستشفى، وهو ضيف منتظم الزيارة هناك، تود العائلة أن تحضر لرؤيته لكنه يأبى.

وتابع: السبب الوحيد لرحيل الأمير هذه المرة هو أن الدوق لا يريد أي شخص هناك.

يبدأ القلق عند ظهور الملكة

وأضاف إدواردز: حتى الآن لا يبدو أن هناك ما يثير القلق، في الواقع يبدأ القلق على صحة أوضاع الأمير فيليب عندما تحضر الملكة، وحتى يحدث ذلك فإنه لا داعي أبدًا للتكهنات.

ولم يصدر قصر باكنغهام بيانًا يشير إلى ما إذا كانت الملكة ستزور زوجها الأمير فيليب أم لا، ولكن قال الأمير ويليام إن جده كان بخير، وذلك أثناء زيارة لمركز التطعيم في شرق إنجلترا.

وقد اتصل الأمير هاري، الذي يعيش الآن مع زوجته ميغان في الولايات المتحدة، بالملكة إليزابيث طالبًا إبلاغه بانتظام بآخر التطورات عن حالة الأمير فيليب الذي سيبلغ 100 عام في 10 يونيو.

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