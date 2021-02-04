لماذا قرر جيف بيزوس الاستقالة من أمازون ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلن مؤسس موقع أمازون، جيف بيزوس أمس أنه سيتنحى عن منصبه ويترك المجال لشخص آخر وهو آندي جاسي، وجاء قرار الاستقالة مفاجئًا للدوائر البعيدة عنه لاسيما وأنه معروف بهوسه بشركته التي أسسها في 1994، أما أصدقاؤه فقد ألمح إليهم مؤخرًا بما يراوده ويفكر فيه، ومنهم الكاتب البارز توم لينارد.

وكشف توم لصحيفة ديلي ميل البريطانية بعضًا من دوافع استقال جيف بيزوس قائلًا: اسأل أي شخص عمل مع بيزوس سيخبرك أنه رجل شرس غير جيد في التعامل مع الأشخاص اجتماعيًا، لكنه على صعيد آخر منغمس في ثروته الطائلة.

ثروة وأملاك جيف بيزوس

تشتمل محفظته العقارية الآن على عقار في بيفرلي هيلز بمساحة تسعة أفدنة ثمنه 165 مليون دولار، كما أنه دفع 90 مليون دولار مقابل قطعة أرض أخرى في لوس أنجلوس، وفي عام 2019 ، أنفق 80 مليون دولار لشراء ثلاث شقق مترابطة في نيويورك.

كما أنه يمتلك أكبر منزل خاص في واشنطن العاصمة، وعقار في ميامي، وعقار ضخم بالقرب من سياتل، ومزرعة مساحتها 300 ألف فدان في تكساس، ويتنقل بين أملاكه بطائرة جلف ستريم بقيمة 50 مليون دولار.

وقال توم لينارد: ذُهل الخبراء الماليون بإعلان استقالة جيف بيزوس ولم يتخيلوا أبدًا كيف سيتخلى الرجل الذي يدير إمبراطوريته بهذا التركيز المهووس عن شركته بطيب خاطر، ومع ذلك، فإن أي شخص شاهد أحداث حياته الخاصة التي تتكشف مؤخرًا لن يكون مفاجئًا.

بالنظر إلى تحول خزانة ملابسه الدراماتيكي أو قراءة التفاصيل المتقدة لعلاقته مع لورين سانشيز، والتقارير التي تفيد بأنه نادراً ما يأتي إلى المكتب فإنه كان من المتوقع أن يستعد لأن ينتقل إلى رحلة أخرى.

وتابع: إنه رجل ذو تناقضات عميقة، ملك مهووس مبتسم ذو مزاج شرس، يقول إنه يهتم بالعملاء لكنه يعامل الموظفين بشكل سيء، عبقري مالي يدعي أنه يهتم بالكوكب بشغف لكن لسنوات لم يقدم شيئًا تقريبًا للجمعيات الخيرية، لم يهتم بالتنافسية بل إن تقويض المنافسة كان دائمًا أحد المبادئ الأساسية لاستراتيجيته، وقام تدريجياً بتوسيع حصة أمازون في السوق إلى الحد الذي يقول فيه الكثيرون إنه أصبح احتكارًا افتراضيًا.

الهروب من السفينة الغارقة

وأضاف الكاتب: كرجل أعمال معروف بعبقريته منذ الطفولة، يستقرأ جيف بيزوس الواقع بطريقة مختلفة عن الآخرين، فرغم أن شركة أمازون حققت أرباحًا مثيرة للإعجاب في العالم الماضي، بسبب تحول الأشخاص إلى السوق الافتراضي بسبب فيروس كورونا إلا أن البعض يقول إن بيزوس قرر الخروج في الوقت المناسب تمامًا، حيث يستعد المنظمون والسياسيون في كل من الولايات المتحدة وأوروبا لجذ أسنانهم على أمازون وغيرها من عمالقة التكنولوجيا؛ بسبب شكاوى بشأن السلوك المناهض للمنافسة وقدرتهم المذهلة على تجنب دفع الضرائب.

وتابع الكاتب: دعونا نعترف أنه لا يمكن أن تكون الهيمنة على العالم ممتعة كثيرًا إذا لم يكن لديك الوقت للاستمتاع بها، وقدرتك على كسب 8 مليار دولار في يوم واحد لن يكون ممتعًا إذا لم تسافر العالم وتندهش بأعاجيبه.

وأضاف: لطالما كان يتوق جيف بيزوس إلى الحياة الرفيعة والراقية، والتجول في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي على اليخوت الفاخرة والاحتفال مع مجموعة المشاهير، وقد حان الوقت لتحقيق ذلك.

ويُذكر أن جيف بيزوس تُقدر ثورته بنحو 195 مليار دولار، ويُعرف بتعصبه تجاه سلسلة أفلام ستار تريك، ويمتلك صحيفة واشنطن بوست وشركة استكشاف الفضاء بلو أوريجين، حيث من المتوقع أن يوجه نظرته الفائقة إلى الفضاء، فلطالما قال إنه من أولى أولوياته وينفق مليار دولار سنويًا على هذه الشركة، ويرى أن الاستثمار في الفضاء واجب أخلاقي، فهو يعتقد أن موارد الأرض ستنفد في النهاية ولديه خطط ضخمة لاستعمار الفضاء.







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