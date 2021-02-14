لوشيسكو يخرج عن صمته ويكشف سبب تعثر الهلال المستمر

المواطن - محمد سمعه

عبر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن حزنه الشديد، بعد الخسارة من نادي ضمك عصر اليوم الأحد بهدف دون رد.

الهلال يمر بمرحلة سيئة

وقال لوشيسكو للقناة الرياضية السعودية: “مرحلة سيئة نمر بها بعد مرحلة من الإنجازات، وبذلنا جهدًا بدنيًا كبيرًا وذهنيًا سابقًا وهذا أثر علينا”.

وتابع لوشيسكو: “نواجه بعض الصعوبات بالفترة الحالية، ومن الصعب تحميل اللاعبين مسؤولية الخسارة؛ لأنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا، وبالطبع تأثر الفريق بالغيابات ما بين لاعبين عائدين ولاعبين مصابين”.

وأضاف مدرب الهلال: “من الصعب أن يتفهم من هو خارج النادي، الظروف التي يمر بها الفريق، وما يحدث حاليًا في النادي هي ظروف طبيعية ولها أسبابها المتعددة”.

الجانب الذهني يُعيق الهلال مؤخرًا

وتابع لوشيسكو: ” ما أفكر فيه هو معالجة الوضع، وسنقاتل بالمرحلة المقبلة للتمسك بحظوظنا، في المنافسة، وسبب تعثر الفريق هو الجانب الذهني، ومحمد البريك غاب عن مباراة ضمك من أجل إراحته خوفًا عليه من الإجهاد”.

وحقق الأزرق إحصائية سلبية في آخر 10 مباريات خاضها حيث خسر 3 مباريات وفاز مرتين وتعادل في 5 لقاءات، وهي إحصائية لا تليق بفريق عريق مثل الأزرق.

وكان الأزرق خسر لقب السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي بثلاثية دون مقابل أمام النصر في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض. وبدأت المباراة بضغط هجومي متبادل بين الفريقين، حيث لم ينجح الزعيم في هز الشباك بسبب التألق الدفاعي للاعبي ضمك. ومن كرة رأسية في الدقيقة الرابعة والأربعين، تمكن مدافع ضمك فاروق شافعي من إحراز الهدف الأول للفريق الضمكاوي في شباك الحارس حبيب الوطيان، مستغلًا خطأً دفاعيًا قاتلًا من لاعبي الزعيم.

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