لوشيسكو يرفض فسخ عقده بالتراضي !

المواطن - مروة نبيل

رفض المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو فسخ عقده بالتراضي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حالة رحيله عن تدريبه رسميًا.

لوشيسكو يطلب الحصول على الشرط الجزائي

وأكدت مصادر لـ”جول”، أن رازفان لوشيسكو يرفض الرحيل بالتراضي، ويطالب إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تُقدر براتب شهرين.

وأضاف الموقع وفقًا لمصادره الخاصة أن مجلس إدارة نادي الهلال، قرر إقالة الروماني رازفان لوشيسكو في محاولة لإنقاذ موسم الفريق الأول لكرة القدم، قبل ضياع المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يُعاني من تراجع النتائج والأداء

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة لوشيسكو من تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق فوزًا وحيدًا في آخر 7 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واكتفى بـ5 تعادلات وهزيمة.

وجاءت هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره أبها، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقب كأس السوبر السعودي 2021 ضد نظيره النصر، الأمر الذي فجر غضب الجماهير التي طالبت الإدارة بضرورة تغيير المدير الفني، أملًا في تحسين النتائج.







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