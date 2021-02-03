لوشيسكو يسعى لتدعيم الهلال بصفقة مغربية

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصفقات مميزة خلال الفترة المقبلة.

لوشيسكو يستهدف ضم القادوري

وأكد موقع “توتو ميركاتو”، أن لوشيسكو أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم نادي باوك سالونيكا اليوناني، المغربي عمر القادوري خاصة أن عقده اقترب على الانتهاء، ويحظى باهتمام عدد من الأندية.

وسبق أن درب الروماني رازفان لوشيسكو عمر القادوري خلال فترة قيادته للفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك قبل انتقاله لتدريب الهلال، ويعرف إمكانيات اللاعب المغربي جيدًا، ما دفعه لطلب التعاقد معه.

ويملك عمر القادروي صاحب الـ30 عامًا، خبرة كبيرة، حيث سبق وخاض العديد من التجارب الاحترافية ومنها؛ بريشيا ونابولي وتورينو، قبل أن ينضم إلى صفوف باوك سالونيكا اليوناني في عام 2017 قادمًا من فريق إمبولي.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر من 16 مواجهة.







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