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ليفاندوفسكي يخطف الأنظار مع Bayern munich
بعد تسجيله ثنائية ضد الأهلي المصري

ليفاندوفسكي يخطف الأنظار مع Bayern munich

2021/02/09
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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ليفاندوفسكي يخطف الأنظار مع Bayern munich احتفال ليفاندوفسكي - المصدر @FCBayern
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 Bayern munich يتجاوز الأهلي المصري:
2 ليفاندوفسكي يتألق في مونديال الأندية:

واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه مع Bayern munich الألماني، وقاده للتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري.

Bayern munich يتجاوز الأهلي المصري:

ولعب Bayern munich ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد سجلهما روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المقرر أن يلعب Bayern munich ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تيجريس المكسيكي، مساء الخميس المقبل، في نهائي مونديال الأندية، فيما يواجه الأهلي المصري فريق بالميراس البرازيلي في اليوم ذاته لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

Bayern munich
جانب من المباراة – المصدر @FCBayernAr

ليفاندوفسكي يتألق في مونديال الأندية:

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى للبولندي ليفاندوفسكي في منافسات كأس العالم للأندية مع العملاق البافاري، حيث انضم إلى صفوفه بداية موسم 2014، في حين توج Bayern munich باللقب عام 2013.

 

ليفاندوفسكي
احتفال نجم البايرن – المصدر @FCBayern

ومنحت اللجنة المنظمة لمنافسات مونديال الأندية جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي المصري ضد البايرن إلى المهاجم البولندي الذي تألق بشكل لافت وشكل خطورة كبيرة على المرمى، إلا أن تألق حارس المرمى محمد الشناوي حرمه من تسجيل مزيد من الأهداف.

ويطمح ليفاندوفسكي لمواصلة التألق ضد تيجريس في المباراة النهائية، وإضافة لقب كأس العالم للأندية إلى البطولات التي توج بها مع Bayern munich الألماني، والتتويج بالسداسية التاريخية هذا الموسم.

Bayern munich
المهاجم البولندي مع الجائزة – المصدر @FCBayern

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