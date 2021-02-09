ليفاندوفسكي يخطف الأنظار مع Bayern munich

المواطن - مروة نبيل

واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه مع Bayern munich الألماني، وقاده للتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري.

Bayern munich يتجاوز الأهلي المصري:

ولعب Bayern munich ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد سجلهما روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المقرر أن يلعب Bayern munich ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تيجريس المكسيكي، مساء الخميس المقبل، في نهائي مونديال الأندية، فيما يواجه الأهلي المصري فريق بالميراس البرازيلي في اليوم ذاته لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ليفاندوفسكي يتألق في مونديال الأندية:

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى للبولندي ليفاندوفسكي في منافسات كأس العالم للأندية مع العملاق البافاري، حيث انضم إلى صفوفه بداية موسم 2014، في حين توج Bayern munich باللقب عام 2013.

ومنحت اللجنة المنظمة لمنافسات مونديال الأندية جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي المصري ضد البايرن إلى المهاجم البولندي الذي تألق بشكل لافت وشكل خطورة كبيرة على المرمى، إلا أن تألق حارس المرمى محمد الشناوي حرمه من تسجيل مزيد من الأهداف.

ويطمح ليفاندوفسكي لمواصلة التألق ضد تيجريس في المباراة النهائية، وإضافة لقب كأس العالم للأندية إلى البطولات التي توج بها مع Bayern munich الألماني، والتتويج بالسداسية التاريخية هذا الموسم.







شارك الخبر