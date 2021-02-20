ليفربول يستقر بشكل نهائي على بديل محمد صلاح

المواطن - محمد سمعه

استقر نادي ليفربول الإنجليزي، بصورة نهائية على بديل المصري محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالرحيل عن صفوف ليفربول والانتقال للدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكره موقع Calcio Mercato الإيطالي فإن ليفربول يُفكر في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس لاعب نادي إشبيلية الإسباني، ليكون بديلًا لـ صلاح بالفترة المقبلة.

أوكامبوس الاختيار الأمثل للريدز

وتنوي إدارة ليفربول تقدم عرض رسمي لضم أوكامبوس في صيف العام الحالي، حيث لديه شرط جزائي بعقده قيمته 56 مليون جنيه إسترليني مع نادي إشبيلية.

وكان صلاح ألمح مرارًا وتكرارًا من قبل لرغبته في الرحيل عن ليفربول والانضمام إما لـ ريال مدريد أو برشلونة بالفترة المقبلة.

وسبق للاعب أوكامبوس اللعب في صفوف أوليمبيك مارسيليا وموناكو الفرنسيين قبل الانضمام لنادي إشبيلية.

إنجازات محمد صلاح مع ليفربول

يذكر أن محمد صلاح انضم لـ ليفربول في عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي وحقق مع الريدز 4 بطولات وهي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول نجح في الفوز على لايبزيج الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بثنائية دون رد يوم الثلاثاء الماضي حيث أُقيمت المباراة في العاصمة المجرية بودابست.

وسبق لـ محمد صلاح أن لعب في صفوف المقاولون العرب المصري ونادي بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين قبل الانضمام لـ ليفربول.

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