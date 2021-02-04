ليفربول يُحقق رقمًا سلبيًا غائبًا من 37 عامًا!

المواطن - مروة نبيل

حقق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب رقمًا سلبيًا بعد خسارته ضد برايتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

إحصائية سلبية لنادي ليفربول

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن هذه المرة الأولى التي لم ينجح فيها ليفربول في هز الشباك خلال 3 مباريات متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ شهر أكتوبر عام 1984.

ولفتت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لم يحرز هدفًا واحدًا على ملعب “أنفيلد” في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر 348 دقيقة لعب.

الريدز يسقط ضد برايتون

ولعب ليفربول ضد برايتون على ملعب “أنفيلد”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وخسر الريدز بشكل مفاجئ بهدف دون رد، الأمر الذي عرض اللاعبين لانتقادات قوية.

وفشل لاعبو الريدز في استغلال الفرص التي أُتيحت لهم على مدار الشوطين، قبل أن تهتز شباكه عند الدقيقة 56 عن طريق ستيفن ألزاتي، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون لحصد 3 نقاط هامة.

وتجمد رصيد الريدز عند 40 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون رصيده إلى 24 نقطة ليتواجد في المركز الـ15.







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