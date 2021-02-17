ليفربول يُداوي جراحه المحلية بالفوز أوروبيًا

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي في علاج جراحه المحلية، بالعودة للانتصارات والفوز في دوري أبطال أوروبا على نادي لايبزيج الألماني بثنائية دون رد في ذهاب دور ثمن النهائي بين الفريقين.

وقبل لقاء الريدز ولايبزيج، كان الريدز خسر 3 جولات متتالية في الدوري الإنجليزي أمام فرق برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي ليفقد الفرصة بنسبة كبيرة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والفوز به للموسم الثاني على التوالي.

وعاد الريدز لطريق الانتصارات، ليضع قدمًا في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، في انتظار نتيجة مباراة العودة ضد نادي لايبزيج.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

وسيواجه ليفربول، يوم السبت المقبل جاره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وسيواجه الريدز منافسه لايبزيج في إياب دور ثمن النهائي يوم 10 مارس المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب الأنفيلد معقل الريدز في إنجلترا.

جدير بالذكر أن الريدز كان تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات في تاريخه، كان آخرها في يونيو 2019 بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية بثنائية دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

تشيلسي وويست هام يستغلان تعثر ليفربول الأخير

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بعد أن خسر آخر 3 جولات، حيث يتفوق عليه في الترتيب كل من تشيلسي وويست هام يونايتد اللذين استغلا تعثر الريدز ليصعدا للرابع والخامس ويتركان الريدز في المركز السادس.

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