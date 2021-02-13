ليفربول يُعيد تكرار رقم سيئ حققه في نوفمبر 2014

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي ليفربول الإنجليزي رقمًا سلبيًّا، كرره بعد مرور سبع سنوات، وذلك بعد خسارته بثلاثية من فريق ليستر سيتي اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وخسر الريدز في 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي بموسم 2020/ 2021 أمام كل من برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي، ليُكرر ما فعله الفريق نفسه تحت قيادة المدرب الأيرلندي بريندان رودجرز الذي خسر في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي مع الريدز آنذاك في نوفمبر 2014.

شوط أول سلبي بين ليفربول وليستر سيتي:

وكان الشوط الأول انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث لم يفلح أيٌّ منهما في تسجيل هدف في شباك الآخر.

ليستر سيتي يزور شباك الريدز في 3 مناسبات:

وبالفعل تمكن اللاعب جيمس ماديسون من إحراز الهدف الأول لليستر في قمة ليستر سيتي ضد ليفربول من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة الـ79، ثم عاد اللاعب جيمي فاردي بعدها بدقيقة ليُضيف الهدف الثاني لفريق ليستر سيتي بعد خطأ قاتل من الحارس أليسون بيكر.

وفي ظل سعي ليفربول لإحراز الهدف الثاني، تمكن ليستر سيتي من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب هارفي بارنيس بالدقيقة الخامسة والثمانين، بعد تمريرة خاطئة من اللاعب محمد صلاح.

يذكر أن ليفربول تعرض لثالث هزيمة له على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع، أما ليستر سيتي فأصبح رصيده 46 نقطة في المركز الثاني.







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