مؤشر مخالفات الإجراءات الاحترازية في الرياض ينخفض بنسبة 50%

المواطن - الرياض

أكدت أمانة الرياض أن التوعية والالتزام خفضا مؤشر مخالفات الإجراءات الاحترازية في العاصمة بنسبة 50% خلال الـ48 ساعة الماضية.

مؤشر مخالفات الإجراءات الاحترازية:

ونشرت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم السبت، إنفوجرافيك يبين مؤشر مخالفات الإجراءات الاحترازية في العاصمة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الرياض تصدرت إصابات فيروس كورونا المستجد بـ161 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما حلت المنطقة الشرقية ثانيًا بـ72 حالة، ثم منطقة مكة 46، القصيم 11، حائل 10، الجوف 7، الحدود الشمالية 7، المدينة المنورة 5، عسير 5، جازان 4.

إجمالي حالات التعافي:

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت شفاء 356 حالة من فيروس كورونا، وتسجيل 337 إصابة و4 وفيات.. وبلغ عدد الحالات الحرجة 456، منها 9 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (356) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (363,303) حالات ولله الحمد.







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