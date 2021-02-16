مادو يعود لتدريبات النصر والغنام يغيب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة النجم عبدالله مادو بعد تعافيه من الإصابة.

النصر يواصل استعداداته:

وانطلقت تدريبات اليوم بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة التي بدأت بالجري بسرعات مختلفة، وطبق المدير الفني الكرواتي ألين هورفات عددًا من الجمل التكتيكية المتنوعة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الحصة التدريبية بمناورة أجريت على منتصف الملعب، بمشاركة عبدالله مادو الذي شارك في المران الجماعي كاملًا، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة التعاون بالجولة الـ17.

وفي السياق ذاته، غاب سلطان الغنام عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، بعد الكدمة القوية التي تعرض لها خلال مباراة الشباب الماضية، وسيبدأ في برنامجه التأهيلي، غدًا الأربعاء.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صاحب المركز الثامن.

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