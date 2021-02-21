ماذا حدث في الهلال بعد إقالة لوشيسكو ؟

المواطن - محمد سمعه

قررت إدارة نادي الهلال يوم الاثنين الماضي، إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق الكروي الأول، بعد الخسارة من ضمك بهدف بالجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت صحيفة Metro Sport اليونانية نقلًا عن صحفي روماني إن هناك أموراً عدة حدثت في الزعيم بمجرد إقالة لوشيسكو مثل إهدار الفرص ووجود مشاكل تحكيمية تقابل الفريق عند خوضه للمباراة.

لوشيسكو هو من طلب مغادرة الهلال !

وأضافت الصحيفة اليونانية أن لوشيسكو هو من طلب الرحيل عن الأزرق بعد الخسارة من ضمك كما طلب من الإدارة الزرقاء تكليف مدرب آخر بدلًا منه لمساعدة الأزرق على استعادة هيبته.

وأكد الصحفي الروماني في حديثه للصحيفة اليونانية أن لوشيسكو حاليًا يفكر في التدريب ولا يرغب في الحصول على راحة مضيفًا أن المدرب السابق لـ الهلال، يريد تدريب فريق يُطارد الألقاب.

ويستعد الأزرق بعد غد الثلاثاء لمواجهة جاره النصر ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يحتل الوصافة

ويحتل الأزرق حاليًا، المركز الثاني بـ جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الشباب المتصدر.

وكان المدرب لوشيسكو سبق له وأن تُوج بدوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا في موسم 2019/2020، كما حقق المركز الرابع مع الهلال ببطولة كأس العالم للأندية في قطر نسخة 2019.

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