ماذا سيخسر مستخدم WhatsApp عند رفض التحديث الجديد ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يحاول تطبيق WhatsApp مرة أخرى حث مستخدميه على الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به، لكنه هذه المرة يحاول عدم تخويف المستخدمين مؤكدًا على أنه لن يلغي حساب المستخدم، لكن في المقابل سيتم فقدان بعض المزايا المهمة.

وأعلن WhatsApp أنه سيطلب ببطء من المستخدمين الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به والتي كانت قد تسببت في يناير في إثارة الذعر بشأن الخصوصية وأرسلت المستخدمين إلى تطبيقات المراسلة المنافسة مثل Signal و Telegram.

وأمام المستخدمين حتى 15 مايو للتوقيع على سياسة الخصوصية الجديدة، وقد أفاد موقع TechCrunch أنه إذا فاتهم ذلك، فستصبح بعض الأجزاء الأساسية من تطبيق WhatsApp غير قابلة للاستخدام.

المزايا التي قد يفقدها مستخدم WhatsApp

وقال الموقع التقني، إنه إذا لم يوافق المستخدمون على البنود والشروط الجديدة بحلول 15 مايو، فسيكون هؤلاء المستخدمون قادرين على تلقي المكالمات والإشعارات لفترة قصيرة، ولكن لن يكون قادرًا على قراءة الرسائل أو إرسالها من التطبيق.

ووفقًا لـ TechCrunch، فإن هذا الوقت القصير ما هو إلا بضعة أسابيع، وليس من الواضح تمامًا ما الذي سيحدث للمستخدمين بعد انقضاء هذا الوقت، ولكن صفحة الأسئلة الشائعة تنص على أن سياسة WhatsApp للمستخدمين غير النشطين ستنطبق بعد 15 مايو.

وتتمثل سياسة واتساب بشأن الحسابات غير النشطة في أنه سيتم حذفها بشكل عام بعد 120 يومًا من عدم النشاط.

تحديث WhatsApp الجديد

وهذه المرة، يتخذ WhatsApp نهجًا ألطف في مطالبة المستخدمين بالموافق على سياسته الجديدة التي تنص على إمكانية تبادل بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها لتحقيق أقصى ربح تجاري للشركة الأم.

وسيشرح تطبيق المراسلة التحديث عبر لافتة داخل التطبيق، وذلك على عكس النهج السابق المتمثل في الإشعار المنبثق الذي قدم إنذارًا نهائيًا للمستخدمين يفيد بالالتزام بالسياسة الجديدة أو فقدان الوصول إلى التطبيق.

وكان الموعد النهائي الأصلي هو 8 فبراير، ولكن تم تمديده حتى 15 مايو بعد رد الفعل العنيف من المستخدمين.

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