ماذا قال بانيجا عن النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

تحدث الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب، وذلك قبل مواجهة نادي النصر بعد غد السبت في ديربي الرياض بين الفريقين.

وسيواجه العالمي، جاره الشباب بالجولة الـ18 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مواجهة صعبة على الليث ضد العالمي:

وكان بانيغا قال في تصريحات صحفية: إن العالمي فريق قوي، والمواجهة لن تكون سهلة على نادي الشباب، مضيفًا أن الليث سيقرأ نقاط القوة لدى العالمي من أجل تحقيق الفوز في لقاء السبت.

وأشاد النجم الأرجنتيني بتألق العالمي مؤخرًا وتحقيقه للنتائج الإيجابية بعد قدوم المدرب الكرواتي ألين هورفات.

ترتيب الشباب والنصر في جدول دوري المحترفين:

ويسير الشباب والنصر بشكل أكثر من رائع في مباريات دوري محمد بن سلمان، حيث حقق الشباب الفوز في ست مباريات من آخر 8 لقاءات في الدوري، ويحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

أما العالمي فيحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة بعد التعادل مع الفتح بالجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين أول أمس الثلاثاء.







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