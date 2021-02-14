ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يومياً؟

المواطن - متابعة

تعتبر القهوة المشروب المفضل لكثير من المجتمعات على مستوى العالم، لاسيما في الصباح الباكر للشعور بمزيد من الحيوية والانتعاش.

كما يؤكد خبراء الصحة أن القهوة لها العديد من الفوائد الصحية لأنها غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية إذا تم تناولها بالطريقة الصحيحة دون إسراف.

ومن فوائد تناول القهوة ما يلي:

تقوي الذاكرة

النشاط

مفيدة للكبد

تزيد الذكاء

تنظف المعدة

تساعد في إنقاص الوزن

تحسن صحة القلب والأوعية الدموية

تقوي مضادات الأكسدة

تقلل من مخاطر مرض السكري

تحافظ على شباب الجسم والعقل

تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

تجعلك سعيداً

تقلل التوتر والاكتئاب

تحمي من النقرس

الآثار الجانبية للإفراط في تناول القهوة

الإفراط في أي شيء له أعراض جانبية سلبية بالتأكيد، وكذلك الحال بالنسبة للقهوة السوداء وفيما يلي أربعة آثار جانبية لتناول الكثير من القهوة السوداء:

– الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى التوتر والقلق. من الشائع جدًا الشعور بالتوتر بعد تناول الكثير من الكافيين.

– الكثير من القهوة يمكن أن يفسد روتين نومك. لذلك يُنصح بتجنب تناول القهوة السوداء قبل النوم بساعات قليلة.

– يمكن أن يؤدي إلى حموضة المعدة إلى جانب تقلصات وتشنجات في البطن.

– كثرة تناول القهوة في الجسم يمكن أن تجعل من الصعب على جسمك امتصاص العناصر الغذائية من النظام الغذائي ، وخاصة الحديد والكالسيوم والزنك.

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