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مارتينيز: الديربي نقطة عودتنا لمستوانا المعهود
مبديًا سعادته باللعب في النصر

مارتينيز: الديربي نقطة عودتنا لمستوانا المعهود

2021/02/24
الساعة 12:19 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مارتينيز: الديربي نقطة عودتنا لمستوانا المعهود مارتينيز - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

العناوين الفرعية
1 مارتينيز سعيد بحسم الديربي:
2 النصر يحسم الديربي بهدف:

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، عن سعادته بقيادة العالمي لتحقيق الفوز في الديربي ضد الهلال.

مارتينيز سعيد بحسم الديربي:

وقال مارتينيز خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “كنا جيدين في المباراة وأفضل بكثير من المباريات الماضية، وتحسنا كثيرًا واستحقينا الفوز بالديربي”.

وأضاف صاحب الـ27 عامًا قائلًا: “مباراة الهلال ستكون نقطة العودة لمستوانا المعهود، وسلسلة الانتصارات والصعود للمراكز المتقدمة مرة أخرى”.

واختتم مارتينيز تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “أنا سعيد باللعب مع فريق كبير مثل النصر ومرتاح هنا، وكذلك عائلتي سعيدة هنا، وعلينا مواصلة اللعب بنفس النهج والاستمرار بحصد الانتصارات والسير على الطريق الصحيح”.

مارتينيز
النجم الأرجنتيني يحتفل بالهدف – المصدر @SPL

النصر يحسم الديربي بهدف:

ولعب الهلال ضد النصر على ملعب “مرسول بارك”، في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العالمي في الفوز بهدف دون رد سجله الأرجنتيني بيتي.

وبعد الديربي اليوم، رفع العالمي رصيده إلى 28 نقطة يتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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