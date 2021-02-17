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مارتينيز يكشف لـ هورفات مركزه المفضل
قبل مباراة القادسية المقبلة

مارتينيز يكشف لـ هورفات مركزه المفضل

2021/02/17
الساعة 1:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مارتينيز يكشف لـ هورفات مركزه المفضل مارتينيز
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 مارتينيز يُفضل الجانب الأيمن
1.1 النصر في دوري محمد بن سلمان

حرص نجم نادي النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز على التحدث مع المدير الفني الكرواتي ألين هورفات، وتحديد مركزه المفضل في الملعب.

مارتينيز يُفضل الجانب الأيمن

وأكد مارتينيز لمدربه الكرواتي هورفات أنه يفضل اللعب في الجانب الأيمن من وسط الملعب، وليس في مركزَي صانع الألعاب أو الوسط الأيسر، وذلك حسبما صرح مصدر خاص لـ”الرياضية”.

وتابع المصدر ذاته: “المدرب الكرواتي ناقش مارتينيز في ذلك، وتفهَّم وجهة نظره، وقرَّر منحه الفرصة، حيث أشركه في مناورة أمس، التي جمعت الفريق الأساسي والرديف، على الطرف الأيمن”.

النصر
بيتي في المران – المصدر @AlNassrFC

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس عودة النجم عبدالله مادو بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة التعاون في الجولة الـ17، حيث شارك في الحصة التدريبية بالكامل، لتتأكد جاهزيته لمواجهة القادسية المقبلة.

عبدالله مادو
مادو في المران – المصدر @AlNassrFC

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صاحب المركز الثامن.

النصر
فريق النصر – المصدر spl

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