مارتينيز يكشف لـ هورفات مركزه المفضل

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم نادي النصر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز على التحدث مع المدير الفني الكرواتي ألين هورفات، وتحديد مركزه المفضل في الملعب.

مارتينيز يُفضل الجانب الأيمن

وأكد مارتينيز لمدربه الكرواتي هورفات أنه يفضل اللعب في الجانب الأيمن من وسط الملعب، وليس في مركزَي صانع الألعاب أو الوسط الأيسر، وذلك حسبما صرح مصدر خاص لـ”الرياضية”.

وتابع المصدر ذاته: “المدرب الكرواتي ناقش مارتينيز في ذلك، وتفهَّم وجهة نظره، وقرَّر منحه الفرصة، حيث أشركه في مناورة أمس، التي جمعت الفريق الأساسي والرديف، على الطرف الأيمن”.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس عودة النجم عبدالله مادو بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة التعاون في الجولة الـ17، حيث شارك في الحصة التدريبية بالكامل، لتتأكد جاهزيته لمواجهة القادسية المقبلة.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صاحب المركز الثامن.

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