مارتينيز يمنح النصر نقاط الديربي بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الهلال في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العالمي بهدف دون رد.

د21’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlNassrFC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق بيتي مارتينيز ⁧#النصر_الهلال pic.twitter.com/qkFpPTkqxg — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 23, 2021

النصر يهز الشباك مبكرًا:

وبدأت مباراة النصر ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك بشكل سريع، وضغط الفريقان منذ الدقائق الأولى بحثًا عن تسجيل هدف مبكر وتسجيل مهمته في خطف الثلاث نقاط.

وتمكن الأرجنتيني بيتي مارتينيز من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما انفرد بحارس المرمى الهلالي عبدالله المعيوف، وكاد الزعيم أن يتعادل عند الدقيقة 28، إلا أن عبدالإله العمري أنقذ الفرصة.

وأشهر حكم ديربي الرياض البطاقة الحمراء في وجه مدير الكرة في نادي الهلال، سعود كريري عند الدقيقة 40، بعد مشادته مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس، لتنتهي أحداث الشوط الأول من ديربي الرياض بتقدم العالمي.

محاولات لهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لهز الشباك، وراوغ نجم العالمي، رائد الغامدي أكثر من لاعب وأطلق تسديدة قوية عند الدقيقة 53، ونجح المعيوف في التصدي لها ببراعة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب فترات طويلة، وسط محاولات من كلا الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف آخر، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي مباراة النصر ضد الهلال بتحقيق العالمي لفوز هام بهدف مارتينيز.

وبعد الديربي اليوم، رفع العالمي رصيده إلى 28 نقطة يتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني.

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