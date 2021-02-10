ماركو مارين ميسي ألمانيا الذي انضم لصفوف الرائد

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبرزت صحيفة ذا صن البريطانية توقيع نجم منتخب ألمانيا السابق، ماركو مارين مع النادي رقم أحد عشر، بعد أن أعلن صاحب الـ31 عامًا انضمامه إلى نادي الرائد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من غريمه الأهلي.

لاعب الرائد الجديد

الجناح الذي كان يُعرف سابقًا باسم “ميسي ألمانيا”، ترك تشيلسي في عام 2016 بعد فترة مخيبة للآمال دامت أربع سنوات في ستامفورد بريدج، وكان البلوز يأملون أن يتأقلم الجناح الموهوب عندما أنهى الصفقة بقيمة 6.5 مليون جنيه إسترليني للتوقيع مع مارين من فيردر بريمن في عام 2012، لكن الألماني الدولي السابق لعب فقط 143 دقيقة متواضعة في الدوري الإنجليزي الممتاز في ست مباريات فقط، وهذا يعني أنه كلف النادي 45454 جنيهًا إسترلينيًا للدقيقة.

وجاء هدفه الوحيد للنادي الإنجليزي عندما حل كبديل متأخر في الفوز 4-1 على ضيفه ويجان أتليتك مرة أخرى في عام 2013، وخلال الفترة التي قضاها في تشيلسي، أمضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في إشبيلية وفيورنتينا وأندرلخت والنادي التركي طرابزون سبور.

أندية كثيرة

غادر مارين النادي رسميًا في عام 2016 عندما انتقل إلى فريق أولمبياكوس لمدة ثلاث سنوات، لكنه غادر بعد عامين، ولقد فاز باللقب مع العمالقة اليونانيين قبل أن يلعب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في نادي ريد ستار بلجراد الصربي.

وسجل مارين بالفعل الهدف الأول للنادي في البطولة الأوروبية الأولى بعد أن خسر 6-1 أمام باريس سان جيرمان في 2018، وسرعان ما أصبح الألماني كابتن ريد ستار، ولكن بعد ستة أشهر وافق على الانتقال إلى السعودية، وقد انضم الآن إلى الرائد بعد أن لعب 26 مباراة للنادي وسجل ثلاثة أهداف لمنافسه الأهلي.







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