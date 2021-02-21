مانشستر سيتي يحدد مصير دي بروين نهائيًا

المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قرارًا رسميًا اليوم الأحد بشأن مصير اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين مع الفريق.

وكان اسم دي بروين ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن مان سيتي والانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر سيتي لن يُفرط في نجمه البلجيكي

وأشار الصحفي الإيطالي المخضرم فابريزيو رومانو لـ شبكة سكاي سبورتس العالمية أن السيتي لن يُفرط في خدمات دي بروين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الفريق الإنجليزي بحاجة إليه للفوز بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي ولقب دوري أبطال أوروبا أيضًا بالموسم الحالي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يستعد حاليًا لمواجهة آرسنال مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، حيث تُقام المباراة على ملعب الإمارات معقل الجانرز في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكان دي بروين انضم لصفوف مان سيتي في صيف عام 2015 قادمًا من نادي فولفسبورغ الألماني حيث نجح في الفوز مع السيتي بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين والدرع الخيرية، ولكنه لم يُتوج حتى الآن بلقب أوروبي مع السيتي.

السيتي في الصدارة

ويحتل السيتي حاليًا، المركز الأول في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

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