مانشستر سيتي يضع خطة ضم ميسي

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم قائد فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر سيتي يستهدف ضم ميسي

ودخل ميسي الفترة الحرة في عقد مع برشلونة، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، وسط اهتمام من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان النجم الأرجنتيني يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، وحاول مانشستر سيتي ضمه، إلا أن مسؤولي البارشا تمسكوا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي والذي يُقدر بـ700 مليون يورو.

وأكدت شبكة ESPN العالمية، أن مانشستر سيتي يخطط لبدء مفاوضات ضم ميسي في مارس أو أبريل، مضيفًا: “إجمالي الرواتب في النادي الأقل من نظيره في باريس سان جيرمان، يمنح السيتي الأفضلية لضمه”.

وقال مصدر في مانشستر سيتي للشبكة العالمية: “باريس سان جيرمان يتبع أسلوبًا خاطئًا لمحاولة ضم ميسي، ليونيل لا يحب كل تلك الضوضاء في وسائل الإعلام”.

محاولات سان جيرمان تُغضب برشلونة

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، حيث يتواجد زميله وصديقه نيمار دا سيلفا، ومواطناه أنخيل دي ماريا، وماوريسيو بوكيتينو، مدرب الفريق.

وصرح أنخيل دي ماريا أن هناك فرصة كبيرة لفريقه للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، مضيفًا: “علينا أن نكون هادئين وندع الأمور تتطور”، وهي التصريحات التي أثارت غضب مدرب برشلونة رونالد كومان.

وعلق كومان قائلًا: “إنه أمر غير محترم، من الخطأ أن نقول شيئًا كهذا، فذلك الأمر من شأنه أن يزيد من حساسية مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.. لا أعتقد أنه من الاحترام لبرشلونة أن يتحدث عن لاعبين في صفوفه، يتحدثون عن ليو كثيرًا، إنه لاعب في البارشا، ولدينا مباراتان معًا خلال أقل من شهر”.







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