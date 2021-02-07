مانشستر سيتي يكتسح ليفربول برباعية في أنفيلد

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بهزيمة الريدز برباعية مقابل هدف.

شوط سلبي:

وبدأت مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بشكل حذر، خاصة من جانب السيتيزنز، فيما لم يتمكن الريدز من إيصال الكرة إلى مهاجميه بشكل سريع، وجاءت أول فرصة عند الدقيقة 24 عندما لعب ترينت ألكسندر أرنولد عرضية، لعبها ساديو ماني برأسية فوق المرمى.

وظهر الريدز مجددًا عند الدقيقة 29، عندما لعب جوردان هندرسون كرة طويلة باتجاه محمد صلاح، إلا أن الدفاع قطعها لتصل لزميله روبرتو فيرمينو الذي سدد بقوة، ولكن حارس مرمى السيتيزنز إيدرسون حولها إلى ركلة ركنية.

وفي هجمة مرتدة، حاول لاعب السيتيزنز، فيل فودين الانفراد بالمرمى، إلا أن أرنولد سبقه، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الريدز بعد إعاقة رحيم سترلينج، ولكن الألماني إلكاي جوندوجان أهدرها عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بالتعادل السلبي.

مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، قام سترلينج بمراوغة أرنولد ومرر الكرة إلى فودين، ليطلق تسديدة قوية، ولكن حارس الريدز، البرازيلي ألسون بيكر أبعدها، لترتد إلى جوندوجان الذي نجح في هز الشباك.

وكاد مانشستر سيتي أن يعزز تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 52، إلا أن أندي روبرتسون أبعد الكرة عن سترلينج، وحصل ليفربول على ركلة جزاء بعد عرقلة محمد صلاح لينفذها المصري الدولي بنجاح عند الدقيقة 63.

وسجل جون ستونز هدفًا في شباك الريدز عند الدقيقة 71، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يمرر فودين كرة مشتتة إلى جوندوجان ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 73، وأهدى أليسون الكرة إلى برناردو سليفا ليلعبها عرضية ويحولها سترلينج برأسه في الشباك عند الدقيقة 76.

واستمر ضغط السيتيزنز، ونجح فودين في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 83 من تسديدة صاروخية، لم يتمكن أليسون من التصدي لها، لتنتهي مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بفوز السيتيزنز على ملعب أنفيلد برباعية مقابل هدف.

وبعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم، تجمد رصيد الريدز عند 40 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما رفع السيتيزنز رصيده إلى 50 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة، ويتصدر الترتيب.







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