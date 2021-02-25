مان سيتي يعبر فخ مونشنجلادباخ بثنائية

المواطن - محمد سمعه

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عبر فريق مان سيتي الإنجليزي، فخ نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بالفوز عليه بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة مان سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ:

ونجح فريق مانشستر سيتي، في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا بالدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وحاول لاعبو مانشستر سيتي إضافة الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون فائدة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم فريق مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبي مان سيتي من المحاولات الهجومية، لينجح البرازيلي جابرييل خيسوس في إضافة الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بالدقيقة الخامسة والستين،

ولم ينجح فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في إضافة أي أهداف لتقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز السيتي بثنائية دون رد.

وستُقام مباراة العودة بين مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ في إنجلترا يوم الثلاثاء 16 مارس المقبل.

الريال يهزم أتالانتا بصعوبة:

وفي وقت سابق، حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني انتصارًا صعبًا على حساب فريق أتالانتا الإيطالي بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي من إحراز الهدف الوحيد للريال، من تصويبة قوية ومخادعة بالدقيقة السادسة والثمانين.

وستُقام مباراة العودة بين الريال وأتالانتا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم 16 مارس المقبل في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

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