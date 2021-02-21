ما العيوب التي ستكون في تحديث أندرويد 12؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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يستعد الجميع لاستقبال التحديث الجديد بأندرويد وهو أندرويد 12، ولكن التحديث الجديد سيكون به جوانب سلبية خاصة في بطارية الهاتف، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

عيوب في أندرويد 12:

والقى عشاق أندرويد 12 نظرة مبكرة على الترقية الرئيسية للبرنامج من جوجل، وتم إصدار أول معاينة لنظام أندرويد 12 من قبل الشركة، مع إضافات جديدة، مثل إعادة تصميم الإشعارات، وخاصية الطوارئ SOS التي يسهل الوصول إليها.

وعلى الجانب الآخر السلبي، كشفت هذه النظرة المبكرة أن التحديث الجديد من جوجل قد يؤدي إلى استنزاف بطارية الهاتف بشكل أسرع قليلًا، كما أن خاصية الوضع الليلي لن تكون باللون الأسود، ولكن بدلًا منه سيكون اللون الداكن من الرمادي المزرق.

خصائص جديدة:

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل إطلاق التحديث الجديد، فمن المحتمل أن يتم العمل على تلك العيوب، ولكن ستبقى عيوب البطارية مستمرة ولن يتم حلها.

ويفترض أن يأتي أندرويد 12 بتقنيات تسرع تعامل الأجهزة الذكية مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، فضلًا عن تقنيات تحسن أداء كاميرات الهواتف وتحسن استجابة الأجهزة للصور وملفات الفيديو، وتزيد من دقة عرض الشاشات لها.

كما أن التحديث المنتظر من أندرويد سيبسط عملية تحميل البرامج من المتاجر الإلكترونية الأخرى غير متجر جوجل، فضلًا عن تقنيات تحسن أداء كاميرات الهواتف وتحسن استجابة الأجهزة للصور وملفات الفيديو، وتزيد من دقة عرض الشاشات لها.

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