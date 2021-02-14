ما الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي ؟

المواطن - سعد البحيري

بالتزامن مع إيداع معاش الضمان الاجتماعي تتزايد الأسئلة وعمليات البحث حول الفئات المستحقة للراتب الضمان، وكيفية التقديم على الخدمة وغيرها من الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين، وقد خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جانبًا من موقعها على الإنترنت يتضمن الإجابة على معظم هذه التساؤلات.

الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي

هناك العديد من الفئات التي تستفيد من خدة الضمان وأبرزهم ما يلي: من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو للأثنى العاجز عن العمل (عجزًا دائمًا أو مؤقتًا أو معاقًا).

الأسر غير المعولة وتشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل وتشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

فئة الأيتام وتشمل: يتيم متوفى الأب، يتيمة متوفى الأب، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين.

ما هو المعاش الضماني ؟

معاش الضمان الاجتماعي وهو عبارة عن مبلغ مالي شهري للمستفيدين (وأموال هذا البرنامج من الزكاة)، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنة في نظام الضمان.

ويُستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقًا للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

التقديم على الضمان

يمكن التقديم من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن ثم خدمات الوزارة ثم اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

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