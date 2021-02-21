ما الفرق بين البرد والثلج؟

المواطن - الرياض

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أوضح عضو الاتحاد الدولي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، الفرق بين البرد والثلج.

ماهو الفارق بين البرْد والثلج pic.twitter.com/wf2f3E1bY8 — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) February 21, 2021

البرد والثلوج:

وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: “البرد يأتي من طبقات الجو العليا من داخل السحابة ذاتها، في حين أن الثلج يأتي من طبقات الجو الدنيا”.

وتابع الزعاق أن البرد يأتي من ذات السحابة، بينما الثلج يكون مزحزحًا عبر الرياح.

الطقس غدًا:

ويتوقع هطول أمطار رعدية غدًا مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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