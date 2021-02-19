ما تود معرفته عن كأس السعودية العالمي للخيل

المواطن - محمد سمعه

يُتابع عشاق رياضة سباقات الخيل، منافسات كأس السعودية العالمي للخيل في نسختها الثانية، المُقامة حاليًّا على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض.

قيمة الجوائز الإجمالية لمنافسات كأس السعودية:

ونشر الحساب الرسمي لـ وكالة الأنباء السعودية “واس” عبر “تويتر” إنفوجراف عن المسابقة، حيث تصل قيمة الجوائز إلى 30.5 مليون دولار أمريكي موزعة على 16 شوطًا.

كما أن السباقات تُقام بشكل متنوع على مضمار رملي وآخر عشبي.

كما أن شوط جائزة كأس السعودية قيمته 20 مليون دولار وتمتد فيه المسافة إلى 1800 متر، كما يتنافس فيه 14 جوادًا عالميًّا.

وتُعد أبرز الخيل المشاركة في السباق هم تشوا ويزرد، بانكوك، جريت سكوت، ماكس بلاير، ونيكس جو”.

ويرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء يوم غدٍ السبت، حفل السباق العالمي الأغلى “كأس السعودية 2021” في نسخته الثانية، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض.

رئيس هيئة الفروسية يُثمن رعاية ولي العهد للسباقات:

وثمن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذه الفعالية العالمية الأغلى التي تُقام على أرض المملكة للعام الثاني، وذلك في إطار حرصه لأن تكون المملكة وجهة الرياضات العالمية وذلك وفق برامج رؤية المملكة 2030.

وقال: ”أصبح كأس السعودية محط اهتمام ومتابعة محبي الفروسية من مختلف دول العالم ، ونلاحظ ذلك من خلال حجم المشاركة في النسخة الثانية التي تشهد وجودًا لأبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم“.

ورفع رئيس هيئة الفروسية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يجده القطاع الرياضي بشكل عام، والفروسية بشكل خاص من دعم واهتمام، مثمنًا في هذا الصدد ما يلقاه نادي سباقات الخيل من دعم ومتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة للارتقاء بهذه الرياضة وإظهارها بالصورة المتميزة في جميع المجالات.

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