ما هو تطبيق Radio Garden الذي أحدث ضجة على وسائل التواصل؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سُيمكن تطبيق Radio Garden المتوفر على أنظمة iOS و Android الجميع من تشغيل أي محطة راديو بأي مكان في العالم، حسبما ذكر موقع Digital trends.

ما هو تطبيق Radio Garden؟

وتم إطلاق Radio Garden في عام 2016، ولكن منذ ذلك الحين، تم إجراء عدد من التعديلات في التصميم مع إضافة الآلاف من المحطات المحلية والوطنية الجديدة باستمرار وحذف المحطات الغير مهمة، ويعتبر هذا التطبيق خدمة مجانية متاحة ويمكن للجميع تنزيله من على جوجل بلاي أو آبل ستور.

ويمكن استخدامه عبر الدخول إلى التطبيق واختيار خريطة الكرة الأرضية وتحديد المكان الذي تريده، عبر نقطة داخل الدائرة الخضراء في وسط الشاشة، ثم ظهور اسم محطة الراديو جنبًا إلى جنب مع اقتراحات لمحطات أخرى في نفس المنطقة وكلها قابلة للتشغيل، يمكنك أيضًا البحث حسب البلد والمدينة واسم المحطة، وإذا وجدت واحدة تريدها، فيمكنك تمييزها كمفضلة.

كيف تم تطويره؟

وهذا التطبيق لديه استديوهات Puckey و Moniker ومقرها أمستردام وظهرت من مشروع معرض بتكليف من المعهد الهولندي للصوت والرؤية.

وكانت بداية هذا التطبيق على شبكة الويب فقط، وأصبح متاحًا على الهواتف في عام 2018، وفي عام 2020، خضع التطبيق لعملية لإعادة تصميم كبيرة لتحسين مظهره وسهولة استخدامه، ويبدو أن العمل قد آتى بثماره أيضًا، فالتطبيق حاليًا يلقى إقبالًا كبيرًا من جميع أنحاء العالم.

شارك الخبر







شارك الخبر