ما هو شرط فتح هاتف أيفون أثناء ارتداء القناع

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت شركة أبل إلى حل مؤقت من شأنه أن يسهل فتح المستخدم هاتفه أثناء ارتداء الكمامة، من خلال أبل ووتش، حيث كان يواجه المستخدمون صعوبات بفتح الهاتف ببصمة الوجه أثناء ارتداء الأقنعة أو الكمامات خارج المنزل واستبدالها برمز المرور.

خصائص تحديث أيفون الجديد:

وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان، فإن تحديث iOS 14.5 الجديد، ، يستخدم أبل ووتش لمصادقة جهاز أيفون وإلغاء قفله بسرعة، فيما كانت أبل تقدم بالفعل هذه الحيلة على جهاز ماك، ولكنها الآن أصبحت في أيفون أيضًا.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه التجربة تعمل مثل بصمة الوجه، من خلال خاصية اللمس على أبل ووتش لتشغيل الشاشة وإعطاء إشارة لإلغاء القفل، لكن يشترط أن تكون الأجهزة على مقربة شديدة حتى تعمل هذه الخاصية، وهو إجراء للحفاظ على أمن بيانات المستخدم.

بصمة الوجه باستخدام أبل ووتش:

وتحاكي الميزة المقدمة من أبل ميزة منصة الأندرويد التي تعرف بـ”Smart Lock “، حيث يمكن للمستخدم فتح هاتف الأيفون عبر ساعة أبل الذكية في معصم المستخدم، وأيضًا في وجود قناع محدد في بصمة الوجه، كما تشترط الميزة حماية الساعة الذكية بكلمة مرور، وأن يتم تنشيط الساعة الذكية.

وكانت شركة أبل قد بدأت في تبني تقنية بصمة الوجه بدءًا من هاتف أيفون أكس خلال عام 2017، إلا أن هذه التقنية واجهت الكثير من العقبات منذ بداية وباء فيروس كورونا مع استخدام الأقنعة، حيث تفشل التقنية في مسح الوجه عند استخدام الأقنعة، واليوم يأتي تحديث بمعالجة لهذه المشكلة.







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