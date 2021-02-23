ما هو علاج القولون وأعراضه الأكثر شيوعًا؟  

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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يعتبر القولون هو جزء من الأمعاء الغليظة، وهو جزء من الجهاز الهضمي، وبعد هضم الطعام في المعدة وامتصاصه في الأمعاء الدقيقة، يتم تمرير المواد الغذائية غير القابلة للهضم عبر القولون.

وظيفة القولون:

وحسبما ذكر موقع health line يعتبر القولون مسؤولًا عن امتصاص أي بقايا من الماء والأملاح والفيتامينات من المواد الغذائية وتكثيفها في البراز، ثم يتم تمرير المادة البرازية من القولون السيني إلى المستقيم، حيث يتم احتجازها قبل طرحها كبقايا طعام.

أعراض آلام القولون:

وتشمل أعراض اضطرابات القولون وجع بطن، إمساكًا، إسهالًا، تشنجًا، وإعياء.

ما الذي يسبب آلام القولون؟

القولون عرضة للالتهابات التي يمكن أن تحدث بسبب حمية غذائية، ضغط عصبي، نمط الحياة، والأدوية.

وعندما يكون القولون سليمًا، فإنه سيتخلص من النفايات التي لم يعد يحتاجها الجسم بكفاءة، ومع ذلك، عندما يكون القولون في غير حالته، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل المؤلمة، وأكثر اضطرابات القولون شيوعًا هي أمراض الأمعاء الالتهابية مثل:

التهاب القولون التقرحي، الذي يسبب الألم في القولون السيني- الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة الذي يؤدي إلى المستقيم.

داء كرون، والذي عادةً ما يسبب ألمًا حول السرة أو في الجانب الأيمن السفلي من البطن.

التهاب الرتج، الذي يسبب آلام القولون السيني متلازمة القولون العصبي، والتي غالبًا ما تسبب ألمًا في أسفل البطن الأيسر.

سرطان القولون والمستقيم والذي نادرًا ما يسبب آلامًا في البطن.

كيفية علاج القولون:

تحدث أمراض الأمعاء الالتهابية أو تتفاقم بسبب سوء التغذية، في الواقع، يمكن منع ما يصل إلى 70 في المائة من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم- ثالث أكثر أنواع السرطان فتكًا في الولايات المتحدة- من خلال تغييرات نمط الحياة مثل الأكل الصحي، ويجب تقليل نوع الأطعمة الآتية:

لحم أحمر

الأطعمة المقلية

السكر المكرر

الكربوهيدرات المصنعة

قهوة

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