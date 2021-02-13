ما هي أعراض تليف الكبد وما أهميته؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يمكن أن تتفاقم أمراض الكبد تدريجيًّا دون ظهور أي علامات تحذيرية، وهذا يعتبر شيئًا خطيرًا؛ حيث يؤدي تليف الكبد على المدى الطويل إلى ظهور نتوءات صلبة غير منتظمة لتحل محل أنسجة الكبد الملساء.

تليف الكبد:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس، يمكن أن يؤدي تليف العضو الداعم للحياة إلى احمرار راحة اليد، وهذا يعتبر من علامات تليف الكبد، بجانب علامات أخرى صرح بها صندوق الكبد البريطاني، حيث قال: إن تندب الكبد يُعرف بتليف الكبد ، والذي قد يجعل الشخص يشعر عمومًا بالتعب طوال الوقت، كما قد يؤدي إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن وهزال العضلات.

كما يمكن أن يؤدي تليف الكبد أيضًا إلى الشعور بالغثيان، وقد يتقيأ بعض الأشخاص بسبب الكبد الدهني، وقد يكون هناك ألم في منطقة الكبد، وقد تنشأ شعيرات دموية صغيرة تشبه العنكبوت على الجلد فوق مستوى الخصر، وعندما يكون تليف الكبد في أشد مراحله يمكن أن يؤدي إلى أنماط نوم مضطربة.

أعراض مرض تليف الكبد:

وفي حال تم التشخيص بتليف الكبد، فهناك بعض العلامات التحذيرية التي تتطلب رعاية طبية طارئة، وتشمل حمى مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة وارتعاش، وضيق في التنفس، وتقيؤ الدم، وبراز داكن جدًّا أو أسود القطران (البراز)، وفترات من الارتباك الذهني أو النعاس.

وتكمن أهمية الكبد في أنه يزيل المواد الضارة من الدم، ويعالج العضو الداعم للحياة الطعام المهضوم من الأمعاء، ويتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، ويكافح العدوى.







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