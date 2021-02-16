أطعمة تسبب الإمساك وأخرى تساعد في منعه

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يعتبر الإمساك من أحد الأمراض المعقدة التي تساهم في العديد من التأثيرات على حياة الإنسان، بما في ذلك النظام الغذائي ونمط الحياة والتوتر وغيرها من الأعراض التي تحدث اضطرابًا في حياة الشخص.

وحسبما ذكر موقع medicalnewstoday، قد يجد الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي أو غيرها من الحالات الصحية أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يؤدي إلى حدوث الإمساك أو تفاقمه، في الوقت ذاته، لن يتسبب تناول طعام واحد محدد في حدوث إمساك بشكل مباشر، ومع ذلك، يمكن أن تساهم بعض الأنظمة الغذائية في ذلك، وقد يجد الأشخاص المصابون بالإمساك المزمن أيضًا أن أطعمة معينة تؤثر عليهم بشكل كبير.

ووفقًا لخدمة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، من المرجح أن يعاني الأشخاص من الإمساك في حالات مثل الحمل، وعدم استخدام الملينات، وتناول استخدام نظام غذائي منخفض الألياف، وعدم شرب سوائل كافية، ومن الناحية النفسية قد يسبب التوتر، والقلق والاكتئاب في الإمساك أيضًا، كما أن هناك أيضًا العديد من حالات الجهاز الهضمي التي يمكن أن تسبب الإمساك، مثل: متلازمة القولون العصبي (IBS) وفرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة، ومرض التهاب الأمعاء.

الأطعمة التي قد تسبب الإمساك

قد يساهم تناول نظام غذائي لا يحتوي على الكثير من الألياف في الإصابة بالإمساك، ولا يحصل الشخص على ما يكفي من الألياف إذا أكل الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان والكربوهيدرات، لذا يجب أن يكون النظام الغذائي غنيًا بالخضراوات والفاكهة.

قد يجد الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي وبعض حالات الجهاز الهضمي الأخرى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والسكريات الأحادية تؤدي إلى الإمساك، وهذه الأطعمة تتمثل في الثوم والبصل والكراث، والبقوليات مثل الفول والحمص وفول الصويا الحبوب، مثل القمح والشعير.

الأطعمة التي قد تساعد في منع الإمساك

بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يساعد تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف في تخفيف الإمساك، وتشمل هذه الأطعمة: معظم الخضراوات، بما في ذلك الجزر والبازلاء والبروكلي والبامية، والفواكه، بما في ذلك التفاح والكمثرى والتوت والأفوكادو والبرتقال والحبوب الكاملة، مثل الشوفان الكامل والخبز الأسمر والمعكرونة والأرز.

ويوصي معهد الطب بتناول 19-38 جرامًا من الألياف يوميًا، حسب العمر والجنس ومرحلة الحياة، على سبيل المثال، قد يحتاج الحوامل وكبار السن إلى ألياف أكثر من غيرهم لمنع الإمساك، وعند زيادة تناول الألياف، من المهم أيضًا شرب كمية كافية من السوائل لمنع الجفاف.

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