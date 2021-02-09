ما هي التمارين الرياضية التي تساعد على فقدان الوزن؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تحتل كيفية حرق دهون البطن أهمية كبيرة في قائمة أولئك الذين يبحثون عن فقدان الوزن، خاصة بالنظر إلى وباء فيروس كورونا، الذي أثّر بشكل كبير على التمارين الرياضية لدى الجميع لمدة عام تقريبًا، ولهذا قدم خبير للياقة، يدعى باتريك، نصائح حول كيفية تنحيف المعدة، حسبما أبرزت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

أهمية التمارين الرياضية:

ووجه خبير اللياقة باتريك، نصائح لتشكيل الساقين والمعدة والذراعين، حيث اقترح الخبير عددًا من التمارين الرياضية السهلة، وقال: هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل حجم هذه المناطق، ونصح بالقفز بحبل أو القرفصاء، وهو ما يمكن القيام به في المنزل باستخدام القليل من المعدات.

وقال باتريك: إن أخصائيي الحميات يمكنهم تجربة تلك التمارين التي تساعد على تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية؛ فالقرفصاء ستساعد على بناء عضلات الساق والأرداف، وأضاف أن تمرين الضغط سيساعد في تقوية الذراع أيضًا.

نصائح لإنقاص الوزن:

وأضاف: تعتبر دهون البطن واحدة من أكبر المثيرات للقلق بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إنقاص حجمهم، وبشكل عام فإن أفضل طريقة للتخلص من دهون البطن هي إنقاص الوزن في كل مكان، ومن الصعب تشجيع الجسم على إنقاص الوزن في منطقة واحدة فقط، ومع ذلك، هناك عدد من الحيل التي وجد أن لها بعض التأثير على هذا المجال على وجه الخصوص.

ويمكن أن يساعد تقليل السكر على وجه الخصوص، كما هو الحال في المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة على حرق دهون البطن، ومن ناحية أخرى، فإن إضافة المزيد من البروتين إلى النظام الغذائي يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي؛ وبالتالي يساعدك على إنقاص الوزن.







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